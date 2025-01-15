Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

Суд заочно арестовал бросившего ребенка в сугроб ради видео блогера Косенко

Басманный районный суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который в январе бросил младенца в сугроб ради видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Косенко обвиняется по части 3 статьи 30, пункта «б» статье 111 («Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Он будет заключен по стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания.

В начале 2024 года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка.

Сейчас Косенко находится не в России. Он объявлен в розыск.