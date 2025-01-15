Бывший посол России оценил перспективы отношений с США при Трампе

Экс-посол России в США Антонов: Не стоит питать иллюзии в отношении Трампа

Не стоит питать иллюзии касательно российско-американских отношений после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Антонов отметил, что политологи и журналисты делают преимущественно позитивные прогнозы развития отношений между Москвой и Вашингтоном при Трампе. По словам экс-посла, ему понятны «надежды простых людей на лучшее будущее».

«Однако нам не стоит питать иллюзорные надежды в отношении какого-то "дяди", который сделает нашу страну более богатой, принесет счастье в наши дома. Считаю, что мы должны добиваться процветания Родины сами, опираться только на собственные силы. Будет Россия сильной — нас будут уважать», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что в начале первого срока Трампа многие также надеялись на улучшение российско-американских отношений, однако эти надежды не оправдались. В частности, в США замораживалась российская дипломатическая недвижимость, «процветала горестная практика выдворения российских дипломатов под надуманными предлогами». Кроме того, американские власти отказывались продлять Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от 2010 года.

В декабре 2024-го заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет добиваться от новой администрации США возврата конфискованной дипсобственности.