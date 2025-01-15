Десять детей пострадали из-за кварцевых ламп в российском регионе

На Чукотке десять воспитанников детсада получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп

Десять детей пострадали из-за кварцевых ламп в помещении детского сада в городе Анадырь на Чукотке. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Воспитанники образовательного учреждения получили термические ожоги век и окологлазничной области. Кварцевые лампы были включены в игровой комнате, где находились дети.

«Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Похожий случай произошел на Чукотке в декабре 2023 года. Там в поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Дети также пострадали из-за работы кварцевой лампы.