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08:55, 15 января 2025Россия

Десять детей пострадали из-за кварцевых ламп в российском регионе

На Чукотке десять воспитанников детсада получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Чукотского автономного округа

Десять детей пострадали из-за кварцевых ламп в помещении детского сада в городе Анадырь на Чукотке. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Воспитанники образовательного учреждения получили термические ожоги век и окологлазничной области. Кварцевые лампы были включены в игровой комнате, где находились дети.

«Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Похожий случай произошел на Чукотке в декабре 2023 года. Там в поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Дети также пострадали из-за работы кварцевой лампы.

ЖЗЛ
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