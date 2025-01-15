ФСБ уличила руководство Смоленской АЭС в должностных преступлениях

УФСБ: Бывший и нынешний замглавы Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу

Сотрудники ФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора Смоленской АЭС по капитальному строительству в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужб, руководители предприятия предложили гендиректору подрядной организации перевести оплату за невыполненные работы по реконструкции на АЭС. Подозреваемые пытались таким образом освоить выделенные на ремонт предприятия средства, они перевели на счета подрядчика три миллиона рублей. После оплаты ремонтные работы проведены не были.

Возбуждено уголовное дело. Генрдиректор подрядной организации также привлечен к уголовной ответственности за пособничество в превышении полномочий.

13 января сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ с поличным задержали инспектора главного управления ФСИН при получении взятки от 25-летнего подследственного, находящегося под домашним арестом.