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17:33, 15 января 2025Спорт

Футболист клуба РПЛ раскрыл отношение к квадроберам

Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук заявил, что не понимает квадроберов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Гоцук (слева)

Кирилл Гоцук (слева). Фото: Александр Щербак / ТАСС

Защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук раскрыл отношение к квадроберам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что не понимает этого увлечения. «Если ты приручил собаку или кошку, мы должны ухаживать, кормить, помогать, но это максимум. Во всем остальном мы должны оставаться людьми», — заявил Гоцук.

32-летний защитник выступает за «Пари НН» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

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