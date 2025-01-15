Губернатор раскрыл подробности об атаке БПЛА на Тамбовскую область

Губернатор Первышов: Из-за атаки ВСУ в Тамбове женщине потребовалась помощь

Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбов помощь потребовалась женщине. Подробности о ситуации привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«По уточненной информации, медицинская помощь была оказана одной женщине с острой реакцией на стресс. Травм нет, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

По его данным, из-за ночной попытки атаки ВСУ повреждения получил частный дом в Тамбовском муниципальном округе — его отремонтируют за счет бюджета. В здании выбиты окна и дверь, власти в ближайшее время устранят последствия произошедшего, заверил Первышов.

ВСУ пытались атаковать Тамбовскую область в ночь на среду, 15 января. Как сообщали власти, беспилотник сбили в поселке Новая Ляда — он зацепился за ветви дерева и взорвался, его обломки нашли в районе улицы Юбилейной. По неофициальным данным, Украина пыталась атаковать спиртзавод в регионе.