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10:25, 15 января 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности об атаке БПЛА на Тамбовскую область

Губернатор Первышов: Из-за атаки ВСУ в Тамбове женщине потребовалась помощь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбов помощь потребовалась женщине. Подробности о ситуации привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«По уточненной информации, медицинская помощь была оказана одной женщине с острой реакцией на стресс. Травм нет, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

По его данным, из-за ночной попытки атаки ВСУ повреждения получил частный дом в Тамбовском муниципальном округе — его отремонтируют за счет бюджета. В здании выбиты окна и дверь, власти в ближайшее время устранят последствия произошедшего, заверил Первышов.

ВСУ пытались атаковать Тамбовскую область в ночь на среду, 15 января. Как сообщали власти, беспилотник сбили в поселке Новая Ляда — он зацепился за ветви дерева и взорвался, его обломки нашли в районе улицы Юбилейной. По неофициальным данным, Украина пыталась атаковать спиртзавод в регионе.

ЖЗЛ
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