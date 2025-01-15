Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 15 января 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский спиртзавод

Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Тамбовской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, система противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожила минимум один дрон типа «Бобер» около промышленного объекта в поселке Новая Ляда. Беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался, незначительные повреждения получил один из домов. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что три региона России подверглись атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Орловской, Белгородской и Липецкой областями в промежутке с 20:00 до 22:00 по московскому времени 14 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Минобороны Германии высказался о размещении на Украине иностранных войск

      Советник Трампа сообщил о его планах ускорить поставки оружия Тайваню

      Россиянам дали совет по получению прибавки к зарплате

      Рекордсмена по краже из российского банка осудили на пять лет

      Белый дом отказался диктовать Украине условия переговоров с Россией

      Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

      Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

      В Приморье установили ловушки для поимки тигра-людоеда

      Учительница 15 раз занялась сексом с учеником у себя дома и избежала тюрьмы

      Пользователи сети рассказали о самых странных инцидентах во время секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше