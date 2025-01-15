Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский спиртзавод

Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Тамбовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, система противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожила минимум один дрон типа «Бобер» около промышленного объекта в поселке Новая Ляда. Беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался, незначительные повреждения получил один из домов. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что три региона России подверглись атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Орловской, Белгородской и Липецкой областями в промежутке с 20:00 до 22:00 по московскому времени 14 января.