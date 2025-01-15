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01:17, 15 января 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона

МО: Над Орловской, Липецкой и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Во вторник, 14 января, три региона России подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве рассказали, что три украинских дрона были уничтожены над Орловской, Белгородской и Липецкой областями. Все беспилотники были сбиты в промежутке с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Еще один украинский дрон был уничтожен в Тамбовской области. Как сообщили местные власти, беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался в поселке Новая Ляда.

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