Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона

МО: Над Орловской, Липецкой и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ

Во вторник, 14 января, три региона России подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве рассказали, что три украинских дрона были уничтожены над Орловской, Белгородской и Липецкой областями. Все беспилотники были сбиты в промежутке с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Еще один украинский дрон был уничтожен в Тамбовской области. Как сообщили местные власти, беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался в поселке Новая Ляда.