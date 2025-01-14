Российский регион подвергся атаке ВСУ

Губернатор Клычков: Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на вторник, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Орловской области с помощью беспилотников. Как сообщал Клычков, над регионом сбили 17 дронов. Атаке также подверглась Брянская область.