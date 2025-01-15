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22:56, 15 января 2025Мир

Кандидат в директоры ЦРУ ушел от ответа на вопрос о продолжении помощи Киеву

Кандидат в директоры ЦРУ Рэтклифф отказался отвечать на вопрос о помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Кандидат на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф не стал отвечать на вопрос законодателей о том, должны ли Соединенные Штаты продолжить поставлять вооружения, а также прочую военную помощь Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Я полагаюсь на президента в вопросах политики США в отношении Украины. Как директор ЦРУ, моей обязанностью будет своевременно предоставлять информацию о российско-украинском конфликте, чтобы президент мог принять лучшее решение», — подчеркнул он, имея в виду Трампа.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден убеждал избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать поддержку Украины. Кирби считает, что Штаты должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.

Днем ранее также сообщалось, что избранный президент США отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа. Эксперты не исключили, что лидер республиканцев намеренно отказался от предвыборного обещания по украинскому конфликту, рассчитывая все же усилить позиции Киева перед переговорами с Москвой.

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