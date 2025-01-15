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17:03, 15 января 2025Интернет и СМИ

Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

Киселев заявил, что не знает, какое высказывание в «Вестях недели» задело Ереван
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что не знает, какое высказывание в выпуске телепередачи задело Армению. Комментарий журналиста передает News.ru.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — отреагировал Киселев на претензии Еревана.

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15 января министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян допустил запрет программы «Вести недели» на канале «Россия 1», ведущим которой является Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что российского посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении для вручения ноты протеста. В дипломатическом ведомстве заявили, что в выпуске «Вестей недели» «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

В марте 2024 года в Армении запретили трансляцию программ журналиста Владимира Соловьева. Ограничения коснулись проектов «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Сообщалось, что запрет передач Соловьева обусловлен «постоянными нарушениями, зафиксированными в регионе».

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