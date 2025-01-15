Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

Киселев заявил, что не знает, какое высказывание в «Вестях недели» задело Ереван

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что не знает, какое высказывание в выпуске телепередачи задело Армению. Комментарий журналиста передает News.ru.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — отреагировал Киселев на претензии Еревана.

15 января министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян допустил запрет программы «Вести недели» на канале «Россия 1», ведущим которой является Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что российского посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении для вручения ноты протеста. В дипломатическом ведомстве заявили, что в выпуске «Вестей недели» «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

В марте 2024 года в Армении запретили трансляцию программ журналиста Владимира Соловьева. Ограничения коснулись проектов «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Сообщалось, что запрет передач Соловьева обусловлен «постоянными нарушениями, зафиксированными в регионе».