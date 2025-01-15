Названо лучшее время для поиска съемной квартиры

Эксперт по недвижимости Жуков: Искать съемную квартиру лучше в несезон

Лучшее время для поиска съемной квартиры в запланированном бюджете — несезон, рассказал в беседе с «Лентой.ру» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. Эксперт в сфере недвижимости также назвал наиболее подходящие для этого периоды.

«Например, в январе, в конце весны и начале лета, а также в преддверии новогодних праздников, активность арендаторов традиционно ниже. В результате наиболее бюджетные варианты сдаются медленнее, чем в пиковые август и сентябрь. В этих условиях можно найти недорогой комфортный вариант съемного жилья с минимальной конкуренцией — при этом не только в отдаленном районе, но и ближе к центру», — поделился он.

Ранее генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил о внушительном подорожании аренды жилья. По его данным, по итогам 2024 года съемные однокомнатные квартиры выросли в цене почти на треть (на 31,4 процента).

До этого россиянам давали советы по выбору съемной квартиры. Прежде всего эксперты рекомендуют проверить, не находится ли объект в продаже и есть ли внутри вся необходимая мебель и техника. Также стоит заранее обсудить с владельцем жилья все правила проживания и указать, как часто собственник может поднимать арендную ставку.

