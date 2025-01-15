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20:06, 15 января 2025Путешествия

Мужчина упал в море с 60 метров во время полета на парашюте и попал на видео

The Phuket News: На Пхукете мужчина упал в море во время полета на парашюте
Мария Борисова
Мария Борисова

Мужчина упал в море во время полета на парашюте на Пхукете, Таиланд, и не выжил. Трагический инцидент попал на видео, на которое обратил внимание портал The Phuket News.

Несчастный случай произошел 5 января на пляже Карон с 31-летним сотрудником парасейлинг-клуба, который сопровождал туриста во время полета. Из-за оборвавшейся веревки мужчина упал в воду с высоты 60 метров на глазах отдыхающих. Спасти его не удалось, при этом турист остался цел.

Деятельность компании, которая катала туристов на курорте, сразу приостановили. Выяснилось, что ее сотрудники работали с нарушениями. Кроме того, полиция подозревает, что одним из факторов могло быть употребление наркотиков. Власти проводят расследование.

Ранее на пляже Пхукета нашли пропавшего туриста без признаков жизни. В последний раз его видели убегающим от неизвестного мужчины.

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