Мужчина упал в море с 60 метров во время полета на парашюте и попал на видео

The Phuket News: На Пхукете мужчина упал в море во время полета на парашюте

Мужчина упал в море во время полета на парашюте на Пхукете, Таиланд, и не выжил. Трагический инцидент попал на видео, на которое обратил внимание портал The Phuket News.

Несчастный случай произошел 5 января на пляже Карон с 31-летним сотрудником парасейлинг-клуба, который сопровождал туриста во время полета. Из-за оборвавшейся веревки мужчина упал в воду с высоты 60 метров на глазах отдыхающих. Спасти его не удалось, при этом турист остался цел.

Деятельность компании, которая катала туристов на курорте, сразу приостановили. Выяснилось, что ее сотрудники работали с нарушениями. Кроме того, полиция подозревает, что одним из факторов могло быть употребление наркотиков. Власти проводят расследование.

Ранее на пляже Пхукета нашли пропавшего туриста без признаков жизни. В последний раз его видели убегающим от неизвестного мужчины.