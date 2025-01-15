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17:43, 15 января 2025Экономика

Назван главный покупатель товаров из Приднестровья

Бюро по реинтеграции: Более 80 % всего экспорта Приднестровья получает ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Страны Евросоюза получают более 80 процентов всего экспорта Приднестровья. Главных покупателей товаров непризнанной республики со ссылкой на Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии называет «Интерфакс».

По данным ведомства, основными направлениями поставок Приднестровья в 2024 году стали Румыния, Польша, Италия, Германия и Чехия.

«С учетом того, что импорт из ЕС в регион составил 54 процента, эта тенденция отражает укрепление торговых связей с европейскими рынками и более глубокое экономическое соответствие правилам единого рынка (национального и европейского)», — отметили в Бюро.

После того как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза» (российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, из которых Кишинев предлагал заплатить лишь 8,6 миллиона), в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сложился дефицит электроэнергии и начались веерные отключения электроэнергии. Ряд заводов в Приднестровье пришлось закрыть после прекращения поставок российского газа, а для некоторых предприятий было решено ввести ночной график работы.

Позднее Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский отметил, что детали по маршруту, оплате и транзиту согласуют позднее, но российское топливо будет поставляться только для ПМР, но не для Молдавии.

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