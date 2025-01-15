Назван неожиданный увеличивающий риск рака фактор

Инфекционист Неронов: Плесень в продуктах питания увеличивает риск рака

Плесень в продуктах питания увеличивает риск развития некоторых видов рака, предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов. Неожиданный фактор риска развития смертельно опасной болезни он назвал «Газете.Ru».

Неронов уточнил, что рост злокачественных клеток происходит из-за воздействия микотоксинов, которые вырабатывают некоторые виды плесневых грибов. Например, по словам врача, Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus производят афлатоксин — канцерогенное вещество, вызывающее рак печени. Еще один опасный микотоксин — патулин, который тоже имеет потенциальную канцерогенную активность. Инфекционист отметил, что его обычно обнаруживают в испорченных яблоках.

Неронов объяснил, что микотоксины повреждают ДНК клеток, тем самым способствуя увеличению риска рака, а споры грибов могут вызвать отравление, повреждения печени и почек, снижение иммунитета и аллергические реакции. Кроме того, у людей с ослабленным иммунитетом они способны провоцировать развитие инфекционных заболеваний, заключил специалист.

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