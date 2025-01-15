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НХЛ — регулярный чемпионат
15:13, 15 января 2025Спорт

Овечкин появился на матче НХЛ с двумя корги

Капитан «Вашингтона» Овечкин появился на матче НХЛ с «Анахаймом» с двумя корги
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин появился на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» с двумя корги. Видеоролик об этом команда опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах нападающего познакомили с корги Максин и Хэмми, у которых на двоих более трех миллионов подписчиков. Одну собаку в очках посадили в рюкзак, который Овечкин нес за спиной, вторую он вел по коридорам стадиона на поводке. Хоккеист отметил, что угощение, которое полагалось собакам за хорошее поведение, вкусно пахло.

Таким образом, Овечкин поучаствовал в ежегодной благотворительной акции «Вашингтона», направленной на привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Другие игроки и болельщики также появились на стадионе с собаками.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Вашингтона». Овечкин результативными действиями не отметился.

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