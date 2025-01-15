Пассажиру летевшего из России в Узбекистан самолета потребовалась реанимация после рейса

Пассажиру летевшего из Москвы Airbus Uzbekistan Airways потребовалась реанимация

Летевший из России в Узбекистан самолет авиакомпании Uzbekistan Airways резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы в Термез Airbus A320 в среду, 15 января. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение произвести посадку на незапланированном аэродроме.

В результате лайнер приземлился в аэропорту Самары. Сигнал срочности и бедствия не объявлялся. Отмечается, что больному потребовалась скорая и реанимация после рейса. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее летевший в Белоруссию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся из Минеральных Вод в Минск пассажирским лайнером во вторник, 14 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

