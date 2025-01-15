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14:23, 15 января 2025Силовые структуры

Племянник вора в законе Шакро Молодого частично признал вину

Племянник вора в законе Шакро Молодого частично признал вину по делу о покушении
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Виталий Калашов, обвиняемый в покушении после устроенного им нападения с ножом на улице Неглинная в Москве, частично признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

22-летний Калашов заключен под стражу на два месяца. Он приходится племянником вору в законе Захарию Калашову, известному в криминальном мире как Шакро Молодой.

По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинная, где поругался с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе конфликта Калашов вынул раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему оппоненту. Его госпитализировали.

После этого Калашов скрылся, позже его объявили в розыск. Он выбросил свой мобильный телефон, неоднократно менял места пребывания, чтобы силовики не вышли на его след, однако попытки уйти от ответственности провалились. Правоохранительные органы нашли его в Балашихе и задержали.

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