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19:05, 15 января 2025Спорт

«Порту» купил 18-летнего белорусского футболиста

«Порту» купил 18-летнего белорусского футболиста Трофима Мельниченко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Португальский «Порту» купил у минского «Динамо» 18-летнего нападающего Трофима Мельниченко. Об этом сообщается в аккаунте команды из Португалии в соцсети X.

Финансовые условия сделки и длительность контракта с футболистом не уточняются. За новый клуб Мельниченко будет выступать под 43-м номером. Пока белорус присоединится ко второй команде «Порту». «Все зависит от меня, сделаю все, чтобы помочь "Порту"», — заявил Мельниченко.

По данным портала Transfermarkt, «Порту» заплатил «Динамо» за игрока 380 тысяч евро. Его стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

За основную команду минского «Динамо» Мельниченко дебютировал в марте прошлого года. На его счету два гола и пять результативных передач в 37 матчах в составе динамовцев.

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