Появились кадры пожара в 47-этажном жилом доме в Москве

Опубликованы кадры пожара в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы

В сети появились кадры пожара в 47-этажном доме жилого комплекса (ЖК) «Савеловский Сити». Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на месте пожара работают большое число сотрудников оперативных и экстренных служб. Задымление наблюдается на одном из нижних этажей — судя по видеозаписи, из одного окна идет небольшой дым.

Пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы начался в ночь на среду, 15 января. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек.

Жители со ссылкой на слова хозяйки квартиры впоследствии сообщили, что причиной распространения огня стала упавшая на занавеску свеча, из-за чего пожар распространился в комнате и коридоре одной из квартир. Однако официально эта версия пока не подтверждена.