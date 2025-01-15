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08:24, 15 января 2025Россия

Появились кадры пожара в 47-этажном жилом доме в Москве

Опубликованы кадры пожара в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в 47-этажном доме жилого комплекса (ЖК) «Савеловский Сити». Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на месте пожара работают большое число сотрудников оперативных и экстренных служб. Задымление наблюдается на одном из нижних этажей — судя по видеозаписи, из одного окна идет небольшой дым.

Пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы начался в ночь на среду, 15 января. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек.

Жители со ссылкой на слова хозяйки квартиры впоследствии сообщили, что причиной распространения огня стала упавшая на занавеску свеча, из-за чего пожар распространился в комнате и коридоре одной из квартир. Однако официально эта версия пока не подтверждена.

ЖЗЛ
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