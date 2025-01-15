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15:15, 15 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявлено штормовое предупреждение на 15 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в среду, 15 января, на территории Кубани (исключая черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование города Сочи) ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они рекомендовали гражданам обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что до четверга, 16 января, в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1000 метров будет лавиноопасно.

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