Россиянка с ребенком пыталась выехать на Украину для вступления в запрещенный легион

Прокуратура Марий Эл передала в суд дело Сидоркиной о госизмене в пользу Украины

Прокуратура Марий Эл передала в суд уголовное дело о госизмене, в котором обвиняется 48-летняя местная жительница Вера Сидоркина, которая вместе с ребенком была задержана при попытке перейти государственную границу, чтобы попасть на Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Женщине также вменяется покушение на участие в деятельности террористической организации. Расследованием занимались сотрудники регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2023 году россиянка через мессенджер вступила в переписку с представителями украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а затем заполнила анкету для вступления в его ряды в качестве медицинского и хозяйственного работника.

После этого Сидоркина вместе с ребенком пыталась выехать из страны, но их задержали российские пограничники.

В ходе следствия сотрудники ФСБ установили, что она также по собственной инициативе отправила украинской спецслужбе спутниковые снимки с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов Минобороны России.

13 января 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 50-летнего жителя Хабаровского края, который установил сотрудничество со Службой безопасности Украины, а также приобрел и хранил оружие для дальнейшего применения против РФ.