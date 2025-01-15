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17:43, 15 января 2025Экономика

Армения сообщила о списании части долга перед Москвой за счет оплаты оружия

Глава Минобороны Армении Папикян: РФ согласилась списать часть армянского долга
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Umit Donmez / Anadolu via Getty Images

Россия согласилась списать часть межгосударственного долга Армении за счет проведенной ранее предоплаты поставок вооружений, которые республика так в итоге и не получила. Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, передает news.am.

По его словам, сумма вычтена из общей задолженности в соответствии с договоренностью Москвы и Еревана. Однако он затруднился сказать, на какой стадии находится реализация соглашения.

До этого власти Армении отмечали, что не смогли получить от России оплаченное вооружение, но не намерены идти на конфликт и хотят решить вопрос в атмосфере партнерства. Что касается оружия, то в дальнейшем его Ереван хочет закупать у Франции и Индии.

Также Папикян объяснил, что хартия о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США, которую подписали глава МИД республики Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь Энтони Блинкен, дает основу для углубления взаимодействия двух стран.

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