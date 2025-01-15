Пентагон получит самолет для гиперзвуковых испытаний по всему миру

Пентагон получит самолет Spirit of Mojave для испытаний по всему миру

Компания Stratolaunch модифицирует самолет Spirit of Mojave для проведения гиперзвуковых испытаний по всему миру. Об этом сообщает издание Defense News.

Аппарат Spirit of Mojave, предназначенный для испытательных пусков гиперзвуковых систем, основан на самолете Boeing 747-400. На его модификацию Пентагон выделил около 25 миллионов долларов. Дооборудованный Spirit of Mojave планируется получить к четвертому кварталу 2025 года, что позволит его использовать на любых аэродромах, способных принимать 747-400.

В марте 2024-го компания Stratolaunch сообщила об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Talon-A, который прошел тесты по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.