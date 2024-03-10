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10:49, 10 марта 2024Наука и техника

В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A

Stratolaunch LLC: гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A прошел испытания

Кадр: The Launch Pad / YouTube

В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1). Об этом сообщила компания Stratolaunch LLC, которая получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — говорится в сообщении.

Аппарат прошел испытания по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.

Ранее американская компания RTX испытала микроволновую пушку CHIMERA, отслеживающую воздушные объекты и фиксирующую на них мощный луч. Испытания продемонстрировала способность оружия атаковать цели на «тактически значимых дистанциях».

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      Алевтина Запольская
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