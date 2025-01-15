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16:15, 15 января 2025Бывший СССР

Стало известно об ожидании Арменией изменения позиции партнеров по ОДКБ

Глава МО Армении Папикян: Ереван ожидает изменения позиции партнеров по ОДКБ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сурен Папикян

Сурен Папикян. Фото: Mil.ru / Wikimedia

Ереван ожидает изменения позиции партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а до тех пор считает легитимной позицию страны по заморозке членства. Об этом заявил министр обороны (МО) Армении Сурен Папикян, передает ТАСС.

«До тех пор, пока наши партнеры по ОДКБ не изменят свою позицию и отношение, наша позиция и отношение остаются легитимными и исходят из интересов Армении», — сказал он.

Глава МО также подчеркнул, что республика заморозила членство в организации не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» на внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после слов президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. До этого азербайджанский лидер заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, как только получит соответствующее разрешение от Соединенных Штатов.

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