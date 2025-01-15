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14:50, 15 января 2025Экономика

ЦБ решил обанкротить один российский банк

В Арбитраж Москвы поступило заявление ЦБ РФ о банкротстве банка «Гарант-Инвест»
Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России с требованием признать банкротом лишившийся лицензии банк «Гарант-Инвест». Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы поступили 14 января. Дата рассмотрения их обоснованности будет назначена позднее, указывает агентство.

Обанкротить банк, занимавший 168-е место по величине активов среди российских кредитных организаций, регулятор решил после отзыва лицензии, произошедшего в конце прошлого года. Среди причин такого шага в ЦБ тогда назвали нарушение нормативных актов, а также крупную недостачу наличных денежных средств, обнаруженную в ходе внеплановой проверки.

Функции временной администрации банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На прошлой неделе в АСВ заявили, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков «Гарант-Инвеста», которые получили два миллиарда рублей — 45 процентов страховой ответственности госкорпорации по банку, равняющейся 4,4 миллиарда рублей.

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