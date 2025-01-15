В Финляндии обвинили россиян в использовании шенгена ради проникновения в страну

В Финляндии обвинили россиян в использовании французских виз для въезда в страну

В Финляндии обвинили россиян в использовании французских виз ради проникновения в страну. Об этом сообщает портал Schengen News со ссылкой на расследование, проведенное изданием Helsingin Sanomat.

«Несмотря на то что Финляндия не принимает заявления и не выдает шенгенские визы гражданам России с осени 2022 года, они нашли способ обойти это ограничение», — говорится в источнике.

Авторы расследования выяснили, что россияне в основном получают французские визы, а затем используют их для въезда в Финляндию, а также в другие государства — члены ЕС. По мнению финского издания, такая тенденция «вызывает опасения по поводу эффективности политики страны».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти страны не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без необходимых документов. По его словам, ситуация на восточной границе пока остается без изменений.

