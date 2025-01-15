В Израиле выразили надежду на заключение сделки по Газе в скором времени

Советник Нетаньяху выразил надежду на заключение сделки по Газе в скором времени

Израиль надеется в скором времени заключить сделку по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом ТАСС заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Переговоры в Катаре продолжаются», — рассказал он.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа находятся на финальной стадии и близятся к заключению соглашения. Также в ХАМАС подчеркнули, что они удовлетворены ходом переговоров. По мнению руководства движения, благодаря консультациям в Катаре достигнут «определенный прогресс».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. По словам чиновника, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.