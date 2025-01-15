Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 15 января 2025Мир

В Израиле выразили надежду на заключение сделки по Газе в скором времени

Советник Нетаньяху выразил надежду на заключение сделки по Газе в скором времени
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Moiz Salhi / Globallookpress.com

Израиль надеется в скором времени заключить сделку по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом ТАСС заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Переговоры в Катаре продолжаются», — рассказал он.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа находятся на финальной стадии и близятся к заключению соглашения. Также в ХАМАС подчеркнули, что они удовлетворены ходом переговоров. По мнению руководства движения, благодаря консультациям в Катаре достигнут «определенный прогресс».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. По словам чиновника, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      В Южной Корее неизвестный сжег себя возле места допроса президента

      В России подсчитали количество выловленной рыбы

      Водителей проинструктировали на случай падения снега на авто

      В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

      В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

      ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

      В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

      Обнаружена связь между продолжительностью жизни и одним популярным напитком

      Стало известно о новой цели ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше