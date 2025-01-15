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11:23, 15 января 2025Наука и техника

В России создали модификацию двигателей для малых спутников

В России создали модификацию двигателей для спутников «Грифон» и «Марафон»
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Роскосмос

В российской компании «Современный инжиниринг и автоматика» создали модификацию двигателей, которая может подойти, в частности, для малых спутников «Грифон» и «Марафон» госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

«Изначально мы делали модификацию для наноспутников, так называемых Cubsate, но сейчас тренд меняется до спутников 20-50 килограммов, а там уже нужен больше запас воды для увеличения маневренности спутника», — сказал генеральный директор компании Роман Захаров.

По его словам, двигатели получат внешние баки с топливом, что позволит спутникам быть более маневренными.

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В декабре госкорпорация сообщила, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения. Среди них — два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», два аппарата интернета вещей «Марафон», четыре экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Грифон», два аппарата ДЗЗ «Аист-2Т», радиолокационный «Обзор-Р» и гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» № 5.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в нее входит 288 аппаратов.

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