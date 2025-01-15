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09:55, 15 января 2025Мир

Возможное место встречи Путина и Трампа раскрыли

Проректор Дипакадемии Карпович: Путин и Трамп могут встретиться в ОАЭ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться в ОАЭ, так как эта страна имеет позитивный имидж и опыт в посреднических услугах. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович, передает ТАСС.

«Вероятно, [это будет] государство на Ближнем Востоке. В этом ключе стоит рассматривать ОАЭ, эта страна неоднократно принимала участие в различного рода обменах, переговорах и консультациях. ОАЭ имеет позитивный опыт в проведении подобного рода переговоров», — рассказал проректор Дипакадемии.

При этом Карпович подчеркнул, что в качестве площадки полностью исключен вариант Швейцарии. По его словам, несмотря на декларируемый нейтралитет, Швейцария фактически участвует в политике Запада по введению санкций против России, что неприемлемо для Москвы.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти в столице страны — Братиславе. Он также указал, что власти восточноевропейской страны будут рады подобной возможности, так как она восстанавливает диалог Москвы и Вашингтона.

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