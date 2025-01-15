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17:28, 15 января 2025Экономика

Звание «Город трудовой доблести» присвоят ряду российских населенных пунктов

Путин: Звание «Город трудовой доблести» присвоят Кургану и другим городам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено ряду российских населенных пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, в некоторых городах, которые претендуют на статус, до сих пор успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. В том числе это Курган Курганской области, Верхняя Пышма Свердловской области, Ишимбай Республики Башкортостан, Ковров Владимирской области, Миасс Челябинской области, Зеленодольск Республики Татарстан, Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области и Салехард Ямало-Ненецкого АО.

Путин отметил, что в военные годы в Ишимбае было добыто 25 процентов нефти, а Ленинск-Кузнецкий обеспечил фронт более 20 миллионами тонн угля и более 1,5 миллиона рублей. Он также напомнил, что сейчас звание «Город трудовой доблести» уже носят 63 города.

Ранее Путин призвал присвоить звания всем участникам Великой Отечественной войны.

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