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17:18, 16 января 2025Ценности

39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

Российская актриса Наталия Медведева показала фигуру до и после похудения
Екатерина Ештокина
Наталия Медведева

Наталия Медведева. Фото: @natalymedvedeva

Популярная российская актриса и бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева показала фигуру до и после похудения. Соответствующий коллаж из фото появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка разместила кадры, на одном из которых предстала в светлом комбинезоне, подпоясанном коричневым ремнем, и топе. На другом фото знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в укороченном комбинезоне после внешних изменений.

«А это моя разница в "Звездах в Африке". Ну только помним, что туда я приехала через полгода после третьих родов», — подчеркнула Медведева.

В апреле 2024 года звезда Comedy Woman рассказала о самом роскошном подарке. Актриса Наталия Медведева призналась, что муж преподнес ей участок земли.

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