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12:56, 27 апреля 2024Ценности

Звезда Сomedy Woman рассказала о самом роскошном подарке

Наталия Медведева

Наталия Медведева . Фото: Legion-Media

Популярная российская актриса и бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о самом роскошном подарке, который преподнес ей супруг. Ее комментарий публикует NEWS.ru.

По словам 39-летней артистки, муж преподнес ей участок земли. Кроме того, она призналась, что получала от возлюбленного брендовые сумки, украшения и драгоценные камни. При этом звезда подчеркнула, что нелепых и странных презентов у нее не было.

«Сумки брендовые, но средние, не какие-то там сумасшедшие. Я вообще, честно, не шопоголик», — заключила знаменитость.

В январе Наталия Медведева рассказала об отравлении на съемках передачи «Новые звезды в Африке» для канала ТНТ. «Мы траванулись в начале, когда замочили бобы и пытались есть их замоченными, пока не было кастрюли, то есть несваренные. На самом деле, если съесть четыре-пять штучек, — это нормально», — вспомнила участница шоу.

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      Екатерина Ештокина
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