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12:09, 16 января 2025Россия

Армия России ударила по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило об ударе авиации по военным аэродромам ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, также поражены цеха производства и места хранения беспилотников и скопления сил противника в 152 районах. Атака проведена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Кроме того, за неделю с 4 по 10 января армия России нанесла по объектам на территории Украины 28 групповых ударов высокоточным оружием. Помимо военных аэродромов и мест сборки беспилотников, поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

ЖЗЛ
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