Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 16 января 2025Мир

Байден выступил с прощальной речью

Байден в прощальном обращении к американцам призвал сохранять ценности США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Действующий президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к американцам, в котором подвел итоги своей карьеры и призвал сограждан сохранять ключевые ценности Соединенных Штатов. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, — страна, где имеют значение сила наших институтов и характер нашего народа. Это должно сохраняться. Теперь ваша очередь быть на страже», — отметил уходящий американский лидер.

Байден поблагодарил членов своей администрации, сотрудников экстренных служб, вице-президента Камалу Харрис, а также свою супругу Джилл Байден.

Кроме того, в ходе выступления Байден заявил, что зарождающаяся в США олигархия, ее огромное богатство и власть угрожают американской демократии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше