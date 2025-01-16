Байден выступил с прощальной речью

Байден в прощальном обращении к американцам призвал сохранять ценности США

Действующий президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к американцам, в котором подвел итоги своей карьеры и призвал сограждан сохранять ключевые ценности Соединенных Штатов. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, — страна, где имеют значение сила наших институтов и характер нашего народа. Это должно сохраняться. Теперь ваша очередь быть на страже», — отметил уходящий американский лидер.

Байден поблагодарил членов своей администрации, сотрудников экстренных служб, вице-президента Камалу Харрис, а также свою супругу Джилл Байден.

Кроме того, в ходе выступления Байден заявил, что зарождающаяся в США олигархия, ее огромное богатство и власть угрожают американской демократии.