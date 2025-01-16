Байден заявил о зарождающейся в США угрозе демократии

Байден заявил, что в США зарождается угрожающая демократии олигархия

Зарождающаяся в США олигархия угрожает американской демократии. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации, пишет ТАСС.

«Олигархия зарождается в сегодняшней Америке, ее огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии, нашим базовым правам и свободам», — сказал действующий американский лидер.

Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что внешняя политика Байдена была худшей за всю историю страны. «Когда вы смотрите на то, что произошло за этот последний четырехлетний период, я думаю, что это была самая низкая точка в истории нашей страны. Это было так плохо», — сказал он.

Также Трамп обвинил Байдена в попытках усложнить переход власти.