Брук Шилдс пожаловалась на боли при сексе

Голливудская актриса Брук Шилдс, известная по роли в культовой картине «Голубая лагуна», призналась, что испытывает боли при сексе после пластической операции, которую она не просила. Ее слова передает издание People.

По словам артистки, занятия любовью превратились для нее в настоящее испытание после того, как пластический хирург, к которому она обратилась за уменьшением половых губ, без ее спроса провел операцию по «вагинальному омоложению». После этого во время секса Шилдс стала испытывать болезненные ощущения.

«Чтобы в полной мере насладиться сексом, сейчас мне приходится использовать все свои зелья и смазки, надевать специальную одежду для сна (хотя зря я называю ее одеждой для сна), использовать специальную подушку и текилу, чтобы расслабиться», — рассказала она.

Кроме того, 59-летняя Брук сообщила, что иногда притворяется спящей, когда ее супруг, режиссер Крис Хенчи проявляет к ней сексуальный интерес.

Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала о первом сексе на камеру. Ее партнером стал коллега Максим Матвеев.