Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:20, 16 января 2025Культура

Брук Шилдс пожаловалась на боли при сексе

Андрей Шеньшаков
Брук Шилдс

Брук Шилдс. Фото: Lauren Justice / Reuters

Голливудская актриса Брук Шилдс, известная по роли в культовой картине «Голубая лагуна», призналась, что испытывает боли при сексе после пластической операции, которую она не просила. Ее слова передает издание People.

По словам артистки, занятия любовью превратились для нее в настоящее испытание после того, как пластический хирург, к которому она обратилась за уменьшением половых губ, без ее спроса провел операцию по «вагинальному омоложению». После этого во время секса Шилдс стала испытывать болезненные ощущения.

«Чтобы в полной мере насладиться сексом, сейчас мне приходится использовать все свои зелья и смазки, надевать специальную одежду для сна (хотя зря я называю ее одеждой для сна), использовать специальную подушку и текилу, чтобы расслабиться», — рассказала она.

Кроме того, 59-летняя Брук сообщила, что иногда притворяется спящей, когда ее супруг, режиссер Крис Хенчи проявляет к ней сексуальный интерес.

Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала о первом сексе на камеру. Ее партнером стал коллега Максим Матвеев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российскому региону

      Уехавший из России рэпер не смог продать билеты на свой концерт

      Российские войска уничтожили мост снабжения ВСУ

      Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

      Во Франции провалился вотум недоверия правительству

      Врач предупредил об опасности приема одного популярного витамина

      Насиловавшему несколько лет двух дочерей российскому уголовнику дали срок

      Песков ответил на вопрос о приглашении американцев на празднование 80-летия Победы

      В США объяснили недоверие со стороны России

      Лопес раскритиковали за помощь пострадавшим в пожарах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше