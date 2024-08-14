Бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала о первом сексе на камеру

Стася Милославская поделилась эмоциями от съемок в первой постельной сцене в своей карьере. Об этом актриса рассказала в интервью изданию HELLO!.
По словам Стаси, решиться на участие в откровенной сцене ей помог и тот факт, что ее партнером в кадре был Максим Матвеев.
«Максим — потрясающий, очень чуткий. Он идеален во всем. С ним у меня впервые случились постельные сцены — самые настоящие. После съемок я призналась Максиму, что он у меня первый», — сказала девушка.
Ранее сообщалось, что актер Александр Петров решил продать квартиру, которую ему помогала обставлять бывшая возлюбленная Стася Милославская.