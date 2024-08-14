Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:17, 14 августа 2024Культура

Бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала о первом сексе на камеру

Актриса Стася Милославская рассказала о постельной сцене с Максимом Матвеевым

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стася Милославская поделилась эмоциями от съемок в первой постельной сцене в своей карьере. Об этом актриса рассказала в интервью изданию HELLO!.

По словам Стаси, решиться на участие в откровенной сцене ей помог и тот факт, что ее партнером в кадре был Максим Матвеев.

«Максим — потрясающий, очень чуткий. Он идеален во всем. С ним у меня впервые случились постельные сцены — самые настоящие. После съемок я призналась Максиму, что он у меня первый», — сказала девушка.

Ранее сообщалось, что актер Александр Петров решил продать квартиру, которую ему помогала обставлять бывшая возлюбленная Стася Милославская.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходилось спешно покидать дома вместе детьми». Жители Курской области рассказали о жестокости бойцов ВСУ

      Российская пара истязала пятерых приемных детей и получила 5,5 года колонии

      Кремлев назвал обстоятельства травмы глаза боксера Двали

      На Украине обеспокоились нежеланием жителей Торецка выезжать из города

      В соседнем с Курской областью регионе отменили развлекательные мероприятия

      Москвичи избавились от тонн вторсырья

      На Украине заявили о потере ВСУ контроля над третью Торецка

      Из Курской области эвакуируют более 300 кошек и собак

      В Германии связали поддержку Украины с расследованием на «Северных потоках»

      44-летняя Ева Грин показала лицо до и после нанесения макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше