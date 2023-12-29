Актер Петров решил избавиться от квартиры в Москве спустя месяц после свадьбы

Актер Петров выставил на продажу пентхаус за ₽57 млн через месяц после свадьбы

Российский актер Александр Петров решил избавиться от роскошной квартиры в Москве. Артист выставил недвижимость на продажу 9 октября, спустя ровно месяц после внезапной свадьбы с Викторией Антоновой, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Речь идет о «голливудском» пентхаусе с одновременно летней и зимней террасой, сауной и гамаком-сеткой. Обустроить эту квартиру Петрову помогала его бывшая возлюбленная, актриса Стася Милославская — она выбрала пол и стеновые панели из дерева, а также диван нежного фисташкового оттенка. Кроме того, экс-партнерша подарила актеру картину Джокера, которая висит в гостиной и, скорее всего, будет продана вместе с жильем.

Изначально Петров попросил за роскошный пентхаус 63 миллиона рублей, но позже снизил цену до 57 миллионов. Авторы публикации в Telegram предполагают, что причиной продажи недвижимости стало нежелание нынешней жены артиста жить в интерьерах, которые выбирала ее предшественница.

Ранее Петров признался, что всегда хотел иметь второй этаж в квартире — желание это было навеяно американской культурой и голливудскими фильмами.