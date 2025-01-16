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15:58, 16 января 2025Силовые структуры

Бывшего жениха Волочковой отправили в колонию за мошенничество

Суд приговорил экс-жениха Волочковой Дмитрия Дюрана к 7 годам за мошенничество
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В деле о мошенничестве бывшего жениха Волочковой появились новые пострадавшие

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиненного по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина предлагал предпринимателям вложиться в его кондитерский бизнес. С каждым из партнеров он заключал договоры на определенный срок под проценты и пропадал, прекращая выплачивать долги.

Таким образом Дюран смог получить 100 миллионов рублей. Всего по его делу проходили 40 пострадавших.

Мужчина был задержан в Москве 22 сентября 2023 года.

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