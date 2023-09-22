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14:58, 22 сентября 2023Силовые структуры

Появились подробности задержания экс-жениха Волочковой по делу о мошенничестве

Экс-жениха Волочковой Дмитрия Дюрана задержали после драки с одним из инвесторов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиненного в мошенничестве, задержали после драки с одним из инвесторов. Подробности сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно каналу, подозреваемый предлагал предпринимателям вложиться в его кондитерский бизнес. Один из инвесторов, не дождавшись обещанных денег, приехал на разговор с Дюраном. После словесных споров началась потасовка, в результате которой всех участников конфликта доставили в отдел полиции. Там сотрудники выяснили, что экс-жених Волочковой заочно арестован, и отправили его в СИЗО.

Ранее стало известно, что Дюран занял около 100 миллионов рублей у 40 бизнесменов на развитие своей фирмы. После того как он перестал платить им даже проценты, обманутые инвесторы обратились в полицию. Мужчина стал фигурантом уголовного дела в апреле 2022 года, его объявили в федеральный розыск.

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    Олеся Мицкевич
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