В деле о мошенничестве бывшего жениха Волочковой появились новые пострадавшие

В деле экс-жениха Волочковой Дмитрия Дюрана появились новые обманутые инвесторы

В полицию с заявлениями на бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиненного в мошенничестве, обратились еще четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с каждым из пострадавших подозреваемый заключал договоры на определенный срок под проценты и пропадал, прекращая выплачивать долги. Среди них оказались безработная женщина, бортпроводник, специалист в ресторанной сфере и главный инженер банка. Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона рублей.

Бывший жених экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой был задержан 22 сентября в Москве по подозрению в крупном мошенничестве. По предварительным данным, мужчина предлагал предпринимателям вложиться в его кондитерский бизнес. Всего он собрал около 100 миллионов рублей с 40 бизнесменов, после чего переставал платить им даже проценты.

