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05:12, 16 января 2025Мир

Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов за поставки оружия Киеву

Чехия получила компенсацию в 15,2 миллиона долларов от ЕС за поставки оружия ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чехия получила из Европейского фонда мира 372 миллиона крон (около 15,2 миллиона долларов) в качестве компенсации за поставленную в Киев в 2024 году военную технику. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные Минобороны республики.

«Чехия получила компенсацию за поставленную Украине военную технику из Европейского фонда мира за 2024 год на общую сумму 372 миллиона крон. Дальнейшая компенсация будет выплачена в 2025 году», — сказано в сообщении.

Как отмечается, всего с 2022 года Чехия получила от данного фонда более 730 миллионов крон (около 29,8 миллиона долларов).

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что США должны прекратить помощь Украине до смены руководства Вооруженных сил страны. Она заявила, что обращается к властям США, так как Вашингтон является главным донором и союзником Украины.

Несколькими днями ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, что в начала боевых действий на востоке страны (с конца февраля 2022 года) власти Украины получили от европейских государств в общей сложности более 50 миллиардов долларов финансовой помощи.

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