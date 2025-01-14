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14:54, 14 января 2025Экономика

На Украине раскрыли размер финансовой помощи от европейских стран

Премьер Шмыгаль: Украина получила более $50 млрд помощи от европейских стран
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

С начала боевых действий на востоке страны (с конца февраля 2022 года) власти Украины получили от европейских государств в общей сложности более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за этот период времени Евросоюз (ЕС) стал ключевым донором украинского бюджета. От этого блока и других европейских стран казна получила значительный объем дотаций, пояснил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства добавил, что Украина получила от западных партнеров первые 3 миллиарда евро в виде кредитной помощи под залог доходов от замороженных в странах «Большой семерки» (G7) российских активов. Шмыгаль поблагодарил страны ЕС за оказанную поддержку и заверил европейских союзников в продолжении сотрудничества во всех сферах.

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В первой половине января глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине финансовой помощи на общую сумму в 20 миллиардов долларов. Кредит будет обеспечиваться за счет доходов от замороженных российских активов. Руководитель американского ведомства назвала эту меру поддержки «критически важной» в условиях роста дефицита украинского бюджета.

До этого замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что власти ЕС смогут предоставить Киеву 50 миллиардов долларов кредитной помощи при любом раскладе. Денежные средства, заверил он, передадут по той же схеме — под залог заблокированных активов РФ.

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