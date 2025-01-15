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18:28, 15 января 2025Бывший СССР

В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

Депутат Безуглая призвала США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

США должны прекратить помощь Украине до смены руководства Вооруженных сил страны (ВСУ). К таким действиям Вашингтон призвала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она заявила, что обращается к властям США, так как Вашингтон является главным донором и союзником Украины. Парламентарий отметила, что просит руководство Соединенных Штатов потребовать от Киева переосмыслить управление украинской армией.

«Не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности», — написала она. По словам депутата, без перечисленных мер продолжение сопротивления Украиной будет выглядеть как «утилизация».

Ранее Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в переводе авиатехников в пехоту. Она также рассказала, что из командования медицинских сил ВСУ по распоряжению главкома медиков переводят в пехоту без учета медицинской квалификации.

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