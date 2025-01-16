Фигуристка Аделина Сотникова снялась в бикини и раскрыла свой вес

Фигуристка Сотникова снялась в бикини и раскрыла, что весит 49 килограммов

Российская фигуристка Аделина Сотникова снялась в купальнике и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее ростом и весом и сделал комплимент фигуре. Так, знаменитость заявила, что весит 49 килограммов при росте 163 сантиметра.

Фото: @adelina_sotnikova14

При этом она продемонстрировала снимок, где позирует, сидя на шезлонге в черном бикини с цветочным принтом. Комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией. Также Сотникова распустила волосы и надела очки с прозрачными линзами.

В ноябре российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в оголяющем тело платье.