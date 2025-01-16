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19:35, 16 января 2025Ценности

Фигуристка Аделина Сотникова снялась в бикини и раскрыла свой вес

Фигуристка Сотникова снялась в бикини и раскрыла, что весит 49 килограммов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аделина Сотникова

Аделина Сотникова. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российская фигуристка Аделина Сотникова снялась в купальнике и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее ростом и весом и сделал комплимент фигуре. Так, знаменитость заявила, что весит 49 килограммов при росте 163 сантиметра.

Фото: @adelina_sotnikova14

При этом она продемонстрировала снимок, где позирует, сидя на шезлонге в черном бикини с цветочным принтом. Комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией. Также Сотникова распустила волосы и надела очки с прозрачными линзами.

В ноябре российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в оголяющем тело платье.

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