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19:49, 26 ноября 2024Ценности

Фигуристка Евгения Медведева показала фото в оголяющем тело платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Влада Камынина

Российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Двукратная чемпионка мира поделилась серией черно-белых снимков, на которых она позирует в черном платье длины макси бренда Canach с оголяющим тело вырезом на спине. На размещенных фото видно, что волосы спортсменки собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Завершали образ крупные серьги.

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В описании к публикации Медведева отметила, что автором кадров выступила фотограф Влада Камынина, стилистом — Тамара Рамазанова, за мейкап отвечала визажистка Ирина Янилова.

В сентябре российская фигуристка Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме.

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