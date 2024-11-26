Фигуристка Евгения Медведева показала фото в оголяющем тело платье

Российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

Двукратная чемпионка мира поделилась серией черно-белых снимков, на которых она позирует в черном платье длины макси бренда Canach с оголяющим тело вырезом на спине. На размещенных фото видно, что волосы спортсменки собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Завершали образ крупные серьги.

В описании к публикации Медведева отметила, что автором кадров выступила фотограф Влада Камынина, стилистом — Тамара Рамазанова, за мейкап отвечала визажистка Ирина Янилова.

В сентябре российская фигуристка Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме.