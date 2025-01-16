Иностранцы захотели отдать за отдых в России сотни тысяч рублей

ЦСР: Туристы из ОАЭ готовы отдать за отдых в России свыше 765 тысяч рублей

Туристы из ОАЭ захотели отдать за отдых за границей, в том числе в России, сотни тысяч рублей, а именно более 765 тысяч на человека. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Гости из Саудовской Аравии готовы выложить за путешествие 385 тысяч рублей, Омана — более 310 тысяч, Китая — примерно 300 тысяч. «Меньше могут себе позволить туристы из Ирана — около 120 тысяч и Индии — чуть более 72 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. По данным ЦСР, помимо этого, гости из-за рубежа особенно ценят в России интересные города и достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены. Большинство опрошенных считают, что в России нужно побывать хотя бы раз в жизни.