Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 16 января 2025Путешествия

Иностранцы захотели отдать за отдых в России сотни тысяч рублей

ЦСР: Туристы из ОАЭ готовы отдать за отдых в России свыше 765 тысяч рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Туристы из ОАЭ захотели отдать за отдых за границей, в том числе в России, сотни тысяч рублей, а именно более 765 тысяч на человека. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Гости из Саудовской Аравии готовы выложить за путешествие 385 тысяч рублей, Омана — более 310 тысяч, Китая — примерно 300 тысяч. «Меньше могут себе позволить туристы из Ирана — около 120 тысяч и Индии — чуть более 72 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. По данным ЦСР, помимо этого, гости из-за рубежа особенно ценят в России интересные города и достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены. Большинство опрошенных считают, что в России нужно побывать хотя бы раз в жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      К убийству генерала Кириллова в Москве оказались причастны еще два человека. Кто они и что о них известно?

      Врач привела веский аргумент в пользу ношения перчаток зимой

      Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

      Звезду «Елок» Чиповскую заподозрили в романе с молодым актером

      Суд арестовал второго задержанного за теракт против генерала Кириллова

      Зеленский признал вред затяжного конфликта на Украине

      В Харькове произошел взрыв

      В России 11-летний школьник упал с высоты во время занятий по спортивному туризму

      Житель Курской области рассказал о провокации для солдат ВСУ при эвакуации женщин и детей

      Трампа назвали «решалой» мировых проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше