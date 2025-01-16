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18:25, 16 января 2025Ценности

Изменения в стиле Цукерберга объяснили

Писатель Мезрич назвал Цукерберга крутым парнем с хобби в виде UFC
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Американский писатель Бен Мезрич объяснил трансформацию в стиле соучредителя компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Журналисты мировых СМИ обратили внимание, что за последний год 40-летний предприниматель изменил не только стиль и внешность, но и увлечения. Так, бизнесмен отрастил волосы, сделав стрижку маллет, отказался от базовых толстовок в пользу вещей Balenciaga, крупных золотых цепей и люксовых часов. Так, его заметили с часами Greubel Forsey за 900 тысяч долларов.

Кроме того, Цукерберг после многолетнего вождения автомобиля Honda Fit неожиданно похвастался роскошным минивэном Porsche Cayenne Turbo GT, который он индивидуально спроектировал для жены Присциллы. Американец также занялся смешанными боевыми искусствами. «Я бы назвал Цукерберга крутым парнем с золотым ожерельем и хобби в виде UFC», — считает Мезрич.

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С его мнением согласилась и стилистка Ронни Эстрелла. «Когда у парней нет стиля, но есть деньги, они начинают тренироваться и наращивать мышцы. Марк стал как все эти молодые парни, мечтающие стать Джо Роганом», — подытожила она.

По мнению редакторов NYP, во многом на трансформацию Цукерберга повлияло растущее влияние в политике избранного президента США Дональда Трампа. «Он, наконец, говорит "нет" либеральным голосам в своей компании. Есть политический расчет, но он позволяет ему быть собой», — говорится в материале.

«Многие изменения в образе Цукерберга действительно положительно повлияли на его популярность и имидж в целом. Видимо, он человек, который ценит власть и пойдет на многое, чтобы сохранить ее», — заключила журналистка Элана Фишман.

В сентябре 2024 года Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов.

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